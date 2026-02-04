Трамп може почати ще одну війну в Україні, - The Telegraph

Спроби США прискорити укладення угоди між Росією та Україною можуть ненавмисно створити умови для нової ескалації конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph.
Президент США Дональд Трамп направив свого спецпосланця Стіва Віткоффа на новий раунд переговорів в Абу-Дабі, запланований на 3-4 лютого. Метою зустрічей оголошено досягнення "будь-якої угоди" між Москвою і Києвом.
При цьому обговорення зосереджені на територіальному питанні - статусі частини Донецької області, яку російській армії не вдалося захопити за майже чотири роки повномасштабного вторгнення.
За інформацією видання, диктатор Володимир Путін на переговорах прагне отримати те, що не вдалося завоювати на полі бою.
"Але Путіну цього все ще недостатньо. Він наполягає не тільки на збереженні того, що має зараз, а й на отриманні ще більшого", - зазначає видання.
Експерти попереджають, що поступка цих територій Росії може створити передумови для нової військової кампанії.
Території Донецької області мають стратегічне значення завдяки щільній оборонній інфраструктурі в районах Краматорська та Слов'янська.
Передача цих позицій Кремлю може дозволити російській армії нарощувати сили і планувати нове вторгнення.
При цьому Трамп і Віткофф, на думку аналітиків, не повністю враховують довгострокові цілі Москви.
Якщо українська сторона погодиться на поступки, це дасть Росії можливість підготуватися до наступної фази війни.
Інший варіант - збереження контролю над територією - потребуватиме тиску на Кремль, зокрема через постачання озброєнь та економічні санкції, щоб обмежити амбіції Москви і запобігти повторному наступу.
Нагадуємо, що Сполучені Штати Америки мають значно посилити тиск на Кремль, оскільки Москва поки що не демонструє готовності до реальних переговорів, а одним із дієвих кроків могло б стати надання Україні крилатих ракет Tomahawk.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що в перспективі саме Організація Об'єднаних Націй зможе перебрати на себе ключову роль у врегулюванні глобальних конфліктів, розглядаючи її як структуру із серйозними можливостями для запобігання та завершення війн після його участі в цих процесах.