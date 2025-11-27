Трамп може перетворити наступну зустріч G20 на "саміт за запрошеннями", - ЗМІ

Як пише видання, про те, що на саміт G20 країни допускатимуть тільки за запрошенням, стало зрозуміло після того, як Трамп попередив, що не допустить до участі в заході ПАР.

Bloomberg звернуло увагу, що це пряме порушення протоколу: американський лідер сам вирішує, які країни блоку можуть бути присутніми на саміті, і при цьому проводить захід у своєму готелі.

На тлі рішення Трампа відносно ПАР виникли питання про те, які країни будуть присутні на саміті. Також у складному становищі опинилися інші члени "Великої двадцятки": проігнорувати образу і однаково приїхати або проявити солідарність і ризикувати відповідними заходами з боку Трампа.

"Це один із найважливіших багатосторонніх форумів, який у нас ще є у світі. Формат, який ми не повинні без потреби принижувати", - звернув увагу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи рішення Трампа.

Він додав, що пропустивши саміт G20 у ПАР, "американський уряд без нагальної потреби втратив вплив у регіоні, який стає дедалі важливішим".

За даними журналістів, чиновники побоюються, що США можуть піти далі і спробувати виключити ПАР з G20. Але таке рішення потребуватиме консенсусу всіх країн "Великої двадцятки".

Варто зауважити, що Трамп пояснює своє упереджене ставлення до ПАР тим, що країна нібито здійснює геноцид білих африканців. Хоч конкретних підтверджень цьому немає, а влада ПАР спростовувала подібні чутки.