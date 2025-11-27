RU

Трамп может превратить следующую встречу G20 в "саммит по приглашениям", - СМИ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп намерен сделать следующий саммит G20 мероприятием по приглашению. Это прямое нарушение регламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, о том, что на саммит G20 страны будут допускать только по приглашению стало ясно после того, как Трамп предупредил, что не допустит к участию в мероприятии ЮАР. 

Bloomberg обратило внимание, что это прямое нарушение протокола: американский лидер сам решает, какие страны блока могут присутствовать на саммите, и при этом проводит мероприятие в своем отеле. 

На фоне решения Трампа по ЮАР возникли вопросы о том, какие страны будут присутствовать на саммите. Также в сложном положении оказались другие члены "Большой двадцатки": проигнорировать оскорбление и все равно приехать или проявить солидарность и рисковать ответными мерами со стороны Трампа.

"Это один из самых важных многосторонних форумов, который у нас еще есть в мире. Формат, который мы не должны без нужды принижать", - обратил внимание канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя решение Трампа. 

Он добавил, что пропустив саммит G20 в ЮАР, "американское правительство без необходимости утратило влияние в регионе, который становится все более важным". 

По данным журналистов, чиновники опасаются, что США могут пойти дальше и попытаться исключить ЮАР из G20. Но такое решение потребует консенсуса всех стран "Большой двадцатки". 

Стоит заметить, что Трамп объясняет свое предвзятое отношение к ЮАР тем, что страна якобы совершает геноцид белых африканцев. Хоть конкретных подтверждений этому нет, а власти ЮАР опровергали подобные слухи. 

ЮАР не будет на саммите G20

Напомним, вчера, 26 ноября, президент США Дональд Трамп заверил, что ЮАР не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами.

По словам американского лидера, по завершению саммита G20 ЮАР отказалась передать председательство "старшему представителю посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия".

