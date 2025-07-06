Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі: коли це станеться

У виданні нагадали, що в неділю, 6 липня, в катарській Досі відновилися непрямі переговори між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС щодо можливості припинення вогню і звільнення заручників.

Це сталося через два дні після того, як ХАМАС "позитивно" відповів на запропоновану угоду. Вона передбачає:

60-денне припинення вогню;

звільнення 10 живих заручників;

повернення останків 18 осіб, які загинули у полоні.

За словами джерел видання, якщо угоду буде досягнуто найближчими годинами, то Трамп оголосить про припинення вогню в понеділок. Імовірно, оголошення американського лідера міститиме заклик до ХАМАС скласти зброю. Лідерів угруповання Трамп може закликати покинути Газу і жити у вигнанні.

"Він закличе ХАМАС скласти зброю і звільнити всіх заручників, якщо той хоче постійного припинення вогню", - зазначило джерело.

Пропозиції містять положення про те, що обговорення питання про закінчення війни і виведення ізраїльських військ із Гази почнеться одразу після набуття чинності перемир'я.