UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі: коли це станеться

Фото: Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент США Дональд Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі вже 7 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National.

У виданні нагадали, що в неділю, 6 липня, в катарській Досі відновилися непрямі переговори між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС щодо можливості припинення вогню і звільнення заручників.

Це сталося через два дні після того, як ХАМАС "позитивно" відповів на запропоновану угоду. Вона передбачає:

  • 60-денне припинення вогню;
  • звільнення 10 живих заручників;
  • повернення останків 18 осіб, які загинули у полоні.

За словами джерел видання, якщо угоду буде досягнуто найближчими годинами, то Трамп оголосить про припинення вогню в понеділок. Імовірно, оголошення американського лідера міститиме заклик до ХАМАС скласти зброю. Лідерів угруповання Трамп може закликати покинути Газу і жити у вигнанні.

"Він закличе ХАМАС скласти зброю і звільнити всіх заручників, якщо той хоче постійного припинення вогню", - зазначило джерело.

Пропозиції містять положення про те, що обговорення питання про закінчення війни і виведення ізраїльських військ із Гази почнеться одразу після набуття чинності перемир'я.

Заява Нетаньяху про перемир'я в Газі

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Єрусалим згоден на умови для припинення вогню на 60 днів. У ХАМАС відповіли, що позитивно оцінюють пропозицію.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед вильотом до США, де він зустрінеться з Трампом, заявив, що виступає проти угоди, за якої ХАМАС залишиться в Газі.

Детальніше про три ключові зміни в потенційній угоді, які висунув ХАМАС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльДональд ТрампБлизький Схід