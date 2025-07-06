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Трамп может объявить о прекращении огня в Газе: когда это произойдет

Фото: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в Газе уже 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.

В издании напомнили, что в воскресенье, 6 июля, в катарской Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и террористической организацией ХАМАС по поводу возможности прекращения огня и освобождения заложников.

Это произошло спустя два дня после того, как ХАМАС "позитивно" ответил на предложенное соглашение. Оно предусматривает:

  • 60-дневное прекращение огня;
  • освобождение 10 живых заложников;
  • возвращение останков 18 человек, погибших в плену.

По словам источников издания, если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, то Трамп объявит о прекращении огня в понедельник. Предположительно, объявление американского лидера будет содержать призыв к ХАМАС сложить оружие. Лидеров группировки Трамп может призвать покинуть Газу и жить в изгнании.

"Он призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если тот хочет постоянного прекращения огня", - отметил источник.

Предложения включают положение о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и выводе израильских войск из Газы начнется сразу после вступления в силу перемирия.

Заявление Нетаньяху о перемирии в Газе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим согласен на условия для прекращения огня на 60 дней. В ХАМАС ответили, что позитивно оценивают предложение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США, где он встретится с Трампом, заявил, что выступает против сделки, при которой ХАМАС останется в Газе.

Подробнее трех ключевых изменения в потенциальном соглашении выдвинул ХАМАС - читайте в материале РБК-Украина.

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