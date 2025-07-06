Ізраїль не дасть змоги ХАМАС вижити в Газі: Нетаньяху про мирну угоду

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що у країни є шанс розширити мирні угоди. Водночас він відкинув угоду, за якої ХАМАС залишиться в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та Близького Сходу", - сказав Нетаньягу перед посадкою на рейс до Вашингтона.

Також він наполягає на тому, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню і звільнення заручників, яка дозволить ХАМАС залишитися в Газі.

"Ми не допустимо ситуації, яка заохочує викрадення і вбивства. Це означає ліквідацію військового потенціалу ХАМАС. ХАМАС там не буде", - каже прем'єр Ізраїлю.

Його заява прозвучала в той момент, коли ізраїльська переговорна група вирушає до Дохи для непрямих перемовин із ХАМАС про мирну угоду.

Крім того, Нетаньяху заявив, що перебуваючи у Вашингтоні, він подякує президенту США Дональду Трампу за його підтримку під час 12-денної війни Ізраїлю проти Ірану в червні, яка завершилася "грандіозною перемогою" над Ісламською Республікою.

"Протягом багатьох років ми боялися, що нам робити з Іраном і чи зможемо ми його перемогти. Наші героїчні пілоти літали не тільки там, а й над Ліваном. Там ми теж роками турбувалися про те, що зробить "Хезболла". Ми завдали удару по ХАМАСу. Це створює велику відповідальність і можливості", - додав Нетаньягу.