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Ізраїль не дасть змоги ХАМАС вижити в Газі: Нетаньяху про мирну угоду

Неділя 06 липня 2025 20:09
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Ізраїль не дасть змоги ХАМАС вижити в Газі: Нетаньяху про мирну угоду Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що у країни є шанс розширити мирні угоди. Водночас він відкинув угоду, за якої ХАМАС залишиться в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та Близького Сходу", - сказав Нетаньягу перед посадкою на рейс до Вашингтона.

Також він наполягає на тому, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню і звільнення заручників, яка дозволить ХАМАС залишитися в Газі.

"Ми не допустимо ситуації, яка заохочує викрадення і вбивства. Це означає ліквідацію військового потенціалу ХАМАС. ХАМАС там не буде", - каже прем'єр Ізраїлю.

Його заява прозвучала в той момент, коли ізраїльська переговорна група вирушає до Дохи для непрямих перемовин із ХАМАС про мирну угоду.

Крім того, Нетаньяху заявив, що перебуваючи у Вашингтоні, він подякує президенту США Дональду Трампу за його підтримку під час 12-денної війни Ізраїлю проти Ірану в червні, яка завершилася "грандіозною перемогою" над Ісламською Республікою.

"Протягом багатьох років ми боялися, що нам робити з Іраном і чи зможемо ми його перемогти. Наші героїчні пілоти літали не тільки там, а й над Ліваном. Там ми теж роками турбувалися про те, що зробить "Хезболла". Ми завдали удару по ХАМАСу. Це створює велику відповідальність і можливості", - додав Нетаньягу.

Чергове перемир'я в Газі

Нагадаємо, що напередодні інавгурації Дональда Трампа в січні, Ізраїль і ХАМАС досягли перемир'я. Однак у березні мирну угоду вже було зірвано і бої поновилися.

Днями Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для припинення вогню в Газі на 60 днів.

Пізніше Reuters, пославшись на заяву ХАМАС, повідомило, що угруповання позитивно оцінило цю пропозицію і готове негайно розпочати переговори.

Водночас цієї ночі The Times of Israel написало, що ізраїльська сторона розкритикувала нові зміни ХАМАС до угоди про звільнення заручників.

"Зміни, які ХАМАС намагається внести в катарську пропозицію, були передані нам минулої ночі і є неприйнятними для Ізраїлю", - заявили в Канцелярії ізраїльського прем'єра.

Детальніше про те, які три ключові зміни висунув ХАМАС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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