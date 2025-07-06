Ізраїль не дасть змоги ХАМАС вижити в Газі: Нетаньяху про мирну угоду
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що у країни є шанс розширити мирні угоди. Водночас він відкинув угоду, за якої ХАМАС залишиться в Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та Близького Сходу", - сказав Нетаньягу перед посадкою на рейс до Вашингтона.
Також він наполягає на тому, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню і звільнення заручників, яка дозволить ХАМАС залишитися в Газі.
"Ми не допустимо ситуації, яка заохочує викрадення і вбивства. Це означає ліквідацію військового потенціалу ХАМАС. ХАМАС там не буде", - каже прем'єр Ізраїлю.
Його заява прозвучала в той момент, коли ізраїльська переговорна група вирушає до Дохи для непрямих перемовин із ХАМАС про мирну угоду.
Крім того, Нетаньяху заявив, що перебуваючи у Вашингтоні, він подякує президенту США Дональду Трампу за його підтримку під час 12-денної війни Ізраїлю проти Ірану в червні, яка завершилася "грандіозною перемогою" над Ісламською Республікою.
"Протягом багатьох років ми боялися, що нам робити з Іраном і чи зможемо ми його перемогти. Наші героїчні пілоти літали не тільки там, а й над Ліваном. Там ми теж роками турбувалися про те, що зробить "Хезболла". Ми завдали удару по ХАМАСу. Це створює велику відповідальність і можливості", - додав Нетаньягу.
Чергове перемир'я в Газі
Нагадаємо, що напередодні інавгурації Дональда Трампа в січні, Ізраїль і ХАМАС досягли перемир'я. Однак у березні мирну угоду вже було зірвано і бої поновилися.
Днями Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для припинення вогню в Газі на 60 днів.
Пізніше Reuters, пославшись на заяву ХАМАС, повідомило, що угруповання позитивно оцінило цю пропозицію і готове негайно розпочати переговори.
Водночас цієї ночі The Times of Israel написало, що ізраїльська сторона розкритикувала нові зміни ХАМАС до угоди про звільнення заручників.
"Зміни, які ХАМАС намагається внести в катарську пропозицію, були передані нам минулої ночі і є неприйнятними для Ізраїлю", - заявили в Канцелярії ізраїльського прем'єра.
Детальніше про те, які три ключові зміни висунув ХАМАС - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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