Трамп може довічно очолити "Раду миру", - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп може залишитися головою "Ради миру" навіть після свого президентського терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Bloomberg зазначає, що можливість довічного перебування Трампа на посаді голови ради директорів - це черговий нюанс у створенні знакової дипломатичної ініціативи, що викликає опір з боку інших лідерів G7. Також це відбувається на тлі намагання адміністрації прояснити, хто ввійде до складу ради, як вона керуватиметься і як функціонуватиме.

Він додав, що майбутній президент США зможе призначити або висунути офіційного представника США до ради директорів.

"Президент... Трамп усе ще може очолити запропоновану ним "Раду миру" після відходу з Білого дому. (Він буде головою - ред.) доти, доки він не подасть у відставку", - сказав неназваний американський чиновник.

Що передувало

Минулого тижня Білий дім оголосив про призначення кількох представників до Виконавчої ради, включно з держсекретарем Марко Рубіо, спецпосланцем Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Але залишалося незрозумілим, чи вважаються вони представниками США, чи призначені в особистій якості.

Ситуацію для Трампа ще більше ускладнює проєкт статуту, в якомукраїнам пропонується внести не менше 1 млрд доларів для забезпечення постійного місця в раді. У цьому проєкті також передбачається, що Трамп сам контролюватиме ці кошти.

На запитання про те, чи є сума в 1 млрд доларів вступним внеском до ради директорів, джерело Bloomberg відповіло заперечно і заявило, що країнам, які вносять значний внесок у проєкти і хочуть зберегти наглядову роль, буде дозволено залишатися в ній.

Раніше у вівторок Трамп припустив, що Рада миру могла б замінити неефективну ООН, додавши при цьому, що ця організація все ж може допомогти в його миротворчих зусиллях.

"ООН просто не надавала особливої допомоги. Я великий шанувальник потенціалу ООН, але вона так і не реалізувала його повною мірою. Потрібно дозволити ООН продовжувати свою роботу, тому що її потенціал величезний", - сказав президент США.

Трамп додав, що хотів би, щоб "нам не потрібна була рада миру", але наголосив, що у всіх війнах, які він врегулював", Організація Об'єднаних Націй жодного разу" йому "не допомогла".

Детальніше про те, навіщо Трампу "Рада миру" і чи запрошена до неї Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.