Трамп може довічно очолити "Раду миру", - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп може залишитися головою "Ради миру" навіть після свого президентського терміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Президент... Трамп усе ще може очолити запропоновану ним "Раду миру" після відходу з Білого дому. (Він буде головою - ред.) доти, доки він не подасть у відставку", - сказав неназваний американський чиновник.
Він додав, що майбутній президент США зможе призначити або висунути офіційного представника США до ради директорів.
Bloomberg зазначає, що можливість довічного перебування Трампа на посаді голови ради директорів - це черговий нюанс у створенні знакової дипломатичної ініціативи, що викликає опір з боку інших лідерів G7. Також це відбувається на тлі намагання адміністрації прояснити, хто ввійде до складу ради, як вона керуватиметься і як функціонуватиме.
Що передувало
Минулого тижня Білий дім оголосив про призначення кількох представників до Виконавчої ради, включно з держсекретарем Марко Рубіо, спецпосланцем Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Але залишалося незрозумілим, чи вважаються вони представниками США, чи призначені в особистій якості.
Ситуацію для Трампа ще більше ускладнює проєкт статуту, в якомукраїнам пропонується внести не менше 1 млрд доларів для забезпечення постійного місця в раді. У цьому проєкті також передбачається, що Трамп сам контролюватиме ці кошти.
На запитання про те, чи є сума в 1 млрд доларів вступним внеском до ради директорів, джерело Bloomberg відповіло заперечно і заявило, що країнам, які вносять значний внесок у проєкти і хочуть зберегти наглядову роль, буде дозволено залишатися в ній.
Раніше у вівторок Трамп припустив, що Рада миру могла б замінити неефективну ООН, додавши при цьому, що ця організація все ж може допомогти в його миротворчих зусиллях.
"ООН просто не надавала особливої допомоги. Я великий шанувальник потенціалу ООН, але вона так і не реалізувала його повною мірою. Потрібно дозволити ООН продовжувати свою роботу, тому що її потенціал величезний", - сказав президент США.
Трамп додав, що хотів би, щоб "нам не потрібна була рада миру", але наголосив, що у всіх війнах, які він врегулював", Організація Об'єднаних Націй жодного разу" йому "не допомогла".
Детальніше про те, навіщо Трампу "Рада миру" і чи запрошена до неї Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.