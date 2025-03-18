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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп про мирну угоду: узгоджено багато пунктів, але процес триває

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп знову нагадав про свою майбутню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп заявив, що багато елементів угоди про перемир'я вже узгоджено.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Завтра вранці я буду говорити з президентом Путіним про війну в Україні. Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити", - написав Трамп.

Він також зауважив, що з нетерпінням чекає на розмову з Путіним.

30-денне перемир'я

Нагадаємо, минулого тижня у Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США. На перемовинах американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів. Київ погодився, але попередив про те, що Росія може порушувати режим тиші.

Після перемовин з Україною делегація США відправилась до Російської Федерації на аналогічні перемовини. Однак, як заявляв помічник Путіна Юрій Ушаков, Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.

Водночас, сам Путін заявив, що згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Однак, за його словами, для цього є нюанси.

Зауважимо, сьогодні минає тиждень з того моменту, як Штати висунули ідею щодо 30-денного перемир'я. Попри те, що Трамп заявив, що Російську Федерацію можуть очікувати "руйнівні" покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну, Росія так і не дала відповіді.

Зауважимо, напередодні Трамп розповів, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону (враховуючи різницю в часі, це ймовірно буде вдень середи за київським часом). А у розмові з журналістами Трамп заявив, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд ТрампПеремир'я Росії та УкраїниВійна в Україні