Трамп про мирну угоду з Росією: тепер усе залежить від Зеленського

За словами Трампа, його зустріч з Путіним була "хороша" і багато питань було обговорено, але угода щодо перемир'я в Україні не була досягнута.

"Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Зустріч відбулася... Я хочу подивитися, чи зможемо ми довести справу до кінця. Ви знаєте, угода ще зовсім не готова. І Україна має погодитися. Тобто президент Зеленський має дати згоду", - сказав президент США.

Він додав, що війна, яку розв'язала Росія, "жахлива", адже обидві сторони багато втрачають у ній.

"Сподіваюся, все вдасться завершити. Це дуже багато", - резюмував Трамп.