Трамп о мирном соглашении с Россией: теперь все зависит от Зеленского

На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны России против Украины. Но теперь все зависит от украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Fox News, сообщает РБК-Украина.
По словам Трампа, его встреча с Путиным была "хорошая" и многие вопросы были обсуждены, но соглашение о перемирии в Украине не было достигнуто.
"Как по мне, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса. Встреча состоялась... Я хочу посмотреть, сможем ли мы довести дело до конца. Вы знаете, соглашение еще совсем не готово. И Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать согласие", - сказал президент США.
Он добавил, что война, которую развязала Россия, "ужасная", ведь обе стороны много теряют в ней.
"Надеюсь, все удастся завершить. Это очень много", - резюмировал Трамп.
Сегодня на военной базе в городе Анкоридж на Аляске состоялась первая за время полномасштабной войны России против Украины встреча американского и российского руководителей. Одной из главных тем переговоров была война России против Украины.
Перед встречей Трамп сказал журналистам, что хотел бы, чтобы переговоры с Путиным закончились "каким-то перемирием в Украине". Но на пресс-конференции после почти трехчасовых переговоров Трамп заявил, что "соглашения нет, но есть прогресс".
Кроме того, Трамп анонсировал телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран НАТО, чтобы рассказать о результатах встречи с Путиным.
Больше о том, что произошло в Аляске, читайте в материале РБК-Украина по ссылке.