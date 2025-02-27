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Трамп міг скасувати візит Зеленського, але втрутився Макрон, - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона був би скасований Дональдом Трампом. Але президенту Франції Еммануелю Макрону вдалося його переконати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як зазначає видання, "зустріч ледь не зірвалася".

"Візит Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого, був скасований американцями, але зрештою був підтверджений після дзвінка Еммануеля Макрона", - пишуть журналісти BFMTV з посиланням на дипломатичне джерело.

Як стверджується в статті, у середу, 26 лютого, Зеленський отримав повідомлення від американської адміністрації, в якому його просили не приїжджати до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

"Тоді Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього", - повідомляють французькі журналісти.

У підсумку, як уточнюється, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, 26 лютого, що прийме Зеленського в Білому домі.

 

Зустріч Зеленського і Трампа

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться в п'ятницю, 28 лютого. Планується, що Зеленський і Трамп підпишуть рамкову угоду про видобуток "рідкісних земель".

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп порадив Україні "забути про НАТО" і що Європа має надати Україні гарантії безпеки.

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Володимир ЗеленськийФранціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампЕммануель Макрон