Трамп мог отменить визит Зеленского, но вмешался Макрон, - СМИ

Как отмечает издание, "встреча едва не сорвалась".

"Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но в итоге был подтвержден после звонка Эммануэля Макрона" - пишут журналисты BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.

Как утверждается в статье, в среду, 26 февраля, Зеленский получил сообщение от американской администрации, в котором его просили не приезжать в США для встречи с Дональдом Трампом.

"Тогда Владимир Зеленский позвонил Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом, попросив его принять своего коллегу и добавив, что поручится за него", - сообщают французские журналисты.

В итоге, как уточняется, Дональд Трамп согласился, объявив в среду, 26 февраля что примет Зеленского в Белом доме.