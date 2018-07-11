Трамп и Меркель обсудили "Северный поток-2"

Новости Политика 11.07.2018 - 21:05
Фото: Трамп и Меркель (flickr.com/whitehouse)
Фото: Трамп и Меркель (flickr.com/whitehouse)

Трамп и Меркель провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп сегодня, 11 июля, провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Стороны обсудили проект строительства российского газопровода "Северный поток-2", передает DW.

Трамп отметил, что они обсуждали военные расходы и торговлю. В свою очередь Меркель рассказала, что в ходе встречи обсуждался вопрос миграции и экономического развития.

"Мы разговаривали об экономическом развитии, о миграции, а также вопросы будущей торговли, и, конечно, о дальнейшей поездке президента (Трампа, - ред.)", - сообщила Меркель.

Издание отмечает, что Меркель имела в виду встречу Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Германия "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода. 

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Теги:  Дональд Трамп,  Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС