Трамп і Меркель обговорили "Північний потік-2"

Трамп і Меркель провели двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Брюсселі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп сьогодні, 11 липня, провели двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Брюсселі. Сторони обговорили проект будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", передає DW.

Трамп зазначив, що вони обговорювали військові витрати і торгівлю. У свою чергу Меркель розповіла, що в ході зустрічі обговорювалося питання міграції та економічного розвитку.

"Ми розмовляли про економічний розвиток, міграцію, а також питання майбутньої торгівлі, і, звичайно, про подальшу поїздку президента (Трампа, - ред.)", - повідомила Меркель.

Видання зазначає, що Меркель мала на увазі зустріч Трампа з главою російської держави Володимиром Путіним, яка запланована на 16 липня в Гельсінкі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Німеччина "повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.