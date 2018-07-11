Трамп: Германия стала "заложницей" России

Президент США осудил заключение энергетической сделки с РФ

Германия "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает AP.

Трамп отметил, что США тратят ресурсы на защиту Германии, в то время как европейская страна заключает энергетическую сделку с РФ.

Президент США, видимо, имел в виду газопровод "Северный поток-2", который может удвоить объем газа, который Россия отправляет непосредственно в Германию, обойдя транзитные страны, такие как Украина. Против проекта выступили США и некоторые члены ЕС.

Напомним, 9 июля президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта “Северный поток-2”.

Отметим, в Брюсселе сегодня стартует саммит НАТО. В ходе саммита планируется наметить шаги по развитию Альянса и подписать ряд значимых документов, говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, среди основных тем встречи: сдерживание и усиление обороны, борьба с террором и укрепление стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, модернизация НАТО, справедливое распределение ответственности и общие ценности альянса.