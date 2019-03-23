Трамп и Меркель обсудили проблемы финансирования НАТО

Фото: Трамп и Меркель (White house)

Президент США требует от стран НАТО больших взносов на оборонут

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил по телефону с канцлером Германии Ангела Меркель проблемы с финансированием НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Трамп напомнил немецкому канцлеру, что необходимо платить более весомый вклад в бюджет Североатлантического альянса.

Кроме НАТО, строны обсудили торговлю между Евросоюзом и США. Кроме того, лидеры обсудили риски и проблемы, связанные с выходом Великобритании из состава ЕС.

Отметим, Трамп неоднократно призывал лидеров стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, хотя в документах НАТО зафиксирована сумма 2%.

Напомним, ранее Ангела Меркель пообещала до последнего бороться за урегулированный выход Британии из Европейского союза.