Трамп і Меркель обговорили проблеми фінансування НАТО

Фото: Трамп і Меркель (White house)

Президент США вимагає від країн НАТО більших внесків на оборону

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорив телефоном із канцлером Німеччини Ангела Меркель проблеми з фінансуванням НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Так, Трамп нагадав німецькому канцлеру, що необхідно сплачувати більш вагомі внески в бюджет Північно-атлантичного альянсу.

Окрім НАТО, строни обговорили торгівлю між Євросоюзом і США. Крім того, лідери обговорили ризики і проблеми, пов'язані з виходом Великої Британії зі складу ЄС.

Зазначимо, Трамп неодноразово закликав лідерів країн НАТО збільшити свої витрати на оборону до 4% ВВП, хоча в документах НАТО зафіксована сума 2%.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель пообіцяла до останнього боротися за врегульований вихід Британії з Європейського союзу.