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Трамп и Макрон согласились с необходимостью реформирования ВОЗ

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 00:34
Трамп и Макрон согласились с необходимостью реформирования ВОЗ
Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президенты провели переговоры

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что Трамп и Макрон обсудили позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в открытии мировой экономики.

"Два лидера выразили надежду на скорейшее... обсуждение ответа ООН на пандемию. Президент Трамп и президент Макрон согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус надеется, что администрация президента США пересмотрит вопрос о приостановлении финансирования организации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.

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Новости Украины ВОЗКоронавирусДональд ТрампЭммануэль Макрон
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