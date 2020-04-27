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Трамп і Макрон погодилися з необхідністю реформування ВООЗ

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 00:34
Трамп і Макрон погодилися з необхідністю реформування ВООЗ
Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президенти провели переговори

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його французький колега Еммануель Макрон погодилися, що необхідно реформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Білого дому Джадда Діра.

Наголошується, що Трамп і Макрон обговорили позитивні події в боротьбі з пандемією коронавіруса і прогрес у відкритті світової економіки.

"Два лідери висловили надію на якнайшвидше... обговорення відповіді ООН на пандемію. Президент Трамп і президент Макрон погодилися з необхідністю реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Два лідери також обговорили важливі регіональні і двосторонні питання", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреисус сподівається, що адміністрація президента США перегляне питання про припинення фінансування організації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, так як організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За його словами, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалах коронавіруса в Китаї.

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Новини України ВООЗДональд ТрампЕммануель МакронКоронавірус
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