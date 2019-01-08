ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп і Макрон провели переговори щодо виведення американських військ із Сирії

Новини » Політика    08.01.2019 - 08:27
Трамп і Макрон провели переговори щодо виведення американських військ із Сирії
Фото: Дональд Трамп і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Сторони підкреслили, що будь-яке використання хімічної зброї в Сирії неприпустимо

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в режимі телефонної розмови обговорили плани виведення американських військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується, лідери обговорили прихильність обох країн до знищення ІГ.

"А також плани рішучого, цілеспрямованої і скоординованої виведення американських військ з Сирії", - йдеться в повідомленні.

Сторони підтвердили, що будь-яке подальше використання хімічної зброї в Сирії неприпустимо.

Зазначимо, сьогодні, 8 січня, представники влади США відвідають вісім країн: Йорданію, Єгипет, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівську Аравію, Оман і Кувейт.

За словами Держсекретаря США Майка Помпео, однією з цілей поїздки є створення глобальної коаліції країн, включаючи Ізраїль і країни Перської затоки, які вважають, що Іран повинен припинити виступати в якості державного спонсора тероризму.

Раніше повідомлялося, що виведення американських військових з Сирії може відбутися не найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.

 

Дві людини відмовилися від посади глави Пентагону, - Politico Трамп звернеться до нації через ситуацію на кордоні з Мексикою
Новини України Дональд ТрампСиріяЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся