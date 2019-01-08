Трамп і Макрон провели переговори щодо виведення американських військ із Сирії

Фото: Дональд Трамп і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Сторони підкреслили, що будь-яке використання хімічної зброї в Сирії неприпустимо

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в режимі телефонної розмови обговорили плани виведення американських військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується, лідери обговорили прихильність обох країн до знищення ІГ.

"А також плани рішучого, цілеспрямованої і скоординованої виведення американських військ з Сирії", - йдеться в повідомленні.

Сторони підтвердили, що будь-яке подальше використання хімічної зброї в Сирії неприпустимо.

Зазначимо, сьогодні, 8 січня, представники влади США відвідають вісім країн: Йорданію, Єгипет, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівську Аравію, Оман і Кувейт.

За словами Держсекретаря США Майка Помпео, однією з цілей поїздки є створення глобальної коаліції країн, включаючи Ізраїль і країни Перської затоки, які вважають, що Іран повинен припинити виступати в якості державного спонсора тероризму.

Раніше повідомлялося, що виведення американських військових з Сирії може відбутися не найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що при виведенні військ Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.