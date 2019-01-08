Помпео заявил, что США формируют антиирнскую коалицию

Госсекретарь США посетит страны Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посещения стран Ближнего Востока являются стратегическим актом формирования антиирнской коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Помпео CNBC.
Так, в ходе поездки которая начнется во вторник, 8 января, будут нанесены визиты в восемь стран: Иорданию, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.
Как сообщается, Помпео заявил, что одной из целей поездки является создание глобальной коалиции стран, включая Израиль и страны Персидского залива, которые считают, что Иран должен прекратить выступать в качестве государственного спонсора терроризма.
"Таким образом, элемент этой поездки состоит в том, чтобы продолжать наращивать коалицию - коалицию, в которую входят страны Персидского залива, коалицию, в которую входит Израиль, коалицию, в которую входят европейские страны и азиатские страны по всему миру, которые понимают, что это крупнейшее государство в мире. спонсор терроризма должен прекратить эту деятельность", - сказал он.
Помпео попытается убедить союзников в регионе в приверженности США их безопасности и противодействию Ирану.
Напомним, ранее сообщалось, что вывод американских военных из Сирии может произойти не в ближайшее время.