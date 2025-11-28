Трамп має всі важелі впливу на Путіна, - Преображенський

Трамп прагне угоди будь-якою ціною

"Трамп буде щоразу, хвиля за хвилею намагатиметься домовлятися з Путіним на путінських умовах, але при цьому, ймовірно, поступово почнуть наростати санкції та якісь альтернативні способи тиску. Цей шлях він не залишить, тому що він найпростіший", - сказав Преображенський.

За його словами, Трампу не потрібен реальний світ, йому важлива угода, яку підпишуть президент України Володимир Зеленський та Путін.

"Будe воно дотримуватися, не буде дотримуватися, що саме в ньому буде написано, його, за великим рахунком, взагалі не цікавить. Йому треба вийти до трибуни і сказати - я уклав мир", - пояснив експерт.

Водночас, він наголосив, що Трамп не може і не хоче повністю здати Україну, оскільки це призвело б до серйозних політичних проблем на батьківщині.

Політичний та географічний тиск на Кремль

Преображенський додав, що у Трампа є інструменти політичного та географічного тиску на Кремль.

"Тобто обрубування хвостів чи щупалець Кремля у всьому світі. Ну, умовно кажучи, Трамп має свою проблему з Венесуелою. При цьому Венесуела - це величезне джерело чорних доходів Кремля, по суті, чорна нафтова каса. Якщо Трамп знищить зрештою режим Мадуро, Кремль залишиться без одного зі своїх ресурсів і економічних, і зовнішньополітичних. При цьому буде зрозуміло, що він не зміг когось захистити", - зазначив експерт.

Проблеми РФ в Африці та Латинській Америці

Також, за його словами, у Кремля почнуться проблеми в Африці та Латинській Америці.

"У Малі якісь аль-каїдівці разом із туарегами блокували столицю, в якій сидить військова хунта. Ця хунта співпрацює з Путіним і передала росіянам величезну кількість місцевих шахт із корисними копалинами", - пояснив він.

"Якщо цю військову хунту врешті-решт сковирнуть, то, відповідно, у Росії буде велика втрата доходів, які неформально йдуть на війну, на закупівлю, наприклад, нелегальних технологій та товарів, які вона не виробляє", - додав політолог.

На думку Преображенського, це ослабить позиції Росії в регіоні Сахари. Країни та місцеві угруповання почнуть відвертатися від Москви, оскільки вона не зможе забезпечити обіцяної безпеки.

Санкції залишаються важливим механізмом

Він також зазначив, що одним із засобів тиску залишаються санкції, причому точкові, як останні.

"Це, напевно, ті санкції, які запроваджували на початку повномасштабної агресії, тобто навесні 2022 року. Це найсильніші санкції з тих, які вводилися", - підсумував експерт.