Трамп не має наміру продовжувати паузу щодо мит і знову розкритикував Японію

Як пише видання, у вівторок журналістів запитали, чи подовжить Трамп період переговорів із торговими партнерами, на що він відповів:

"Ні, я не думаю про паузу. Я писатиму листи до багатьох країн", - сказав президент США.

Після його коментарів американські акції відкотилися назад. Зокрема, індекс S&P 500 (головний фондовий індекс США, що включає 500 найбільших компаній) швидко впав на 14 пунктів на перших шпальтах після того, як раніше того ж дня торги були стабільними. Станом на 15:36 у Нью-Йорку індекс знизився на 0,1% (йдеться про падіння вартості акцій 500 компаній).

Крім того, індекс Cboe VIX (індекс страху інвесторів) підскочив вище 16,8, перш ніж стримати зростання.

За даними Bloomberg, показник долара практично не змінився після висловлювань Трампа. Водночас єна (японська валюта) зберегла зростання щодо американської валюти, перевершивши всіх своїх колег із G10.

Інвестори уважно стежать за тим, як Трамп вирішить вчинити з поточною Паулою у квітневих тарифах, яку він відклав на 90 днів, щоб дати час для переговорів.

Закиди Трампа в бік Японії

Також Bloomberg зазначає, що у вівторок президент США посилив свою критику Японії за те, що вона не приймає експорт американського рису. Крім того, він сказав, що автоторгівля між двома країнами незбалансована.

За його словами, Токіо слід змусити "заплатити 30%, 35% або скільки б ми не визначили, тому що у нас також дуже великий торговий дефіцит з Японією.

"Я не впевнений, що ми укладемо угоду. Сумніваюся, що вийде з Японією, вони дуже жорсткі. Ви повинні зрозуміти, вони дуже розпещені", - сказав Трамп.

Як пише видання, зусилля Японії під керівництвом прем'єра Сігеру Ісіби з підтримання стійкого, дружнього підходу до переговорів - зазнали випробування через спроби Трампа посилити тиск на користь угод.

Токіо наполягав на послабленні мит для свого автомобільного сектору, та на інших виключеннях з тарифів, однак такий крок може мати зворотний ефект, оскільки Трамп шукає швидких перемог у торгівлі.

"Я люблю Японію. Мені дуже подобається новий прем'єр-міністр. Але вони та інші настільки розпещені тим, що 30-40 років обдирали нас, що їм справді потрібно укласти угоду", - сказав президент США журналістам.