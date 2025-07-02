Трамп не намерен продлевать паузу по пошлинам и вновь раскритиковал Японию

Как пишет издания, во вторник журналистов спросили, продлит ли Трамп период переговоров с торговыми партнерами, на что он ответил:

"Нет, я не думаю о паузе. Я буду писать письма во многие страны", - сказал президент США.

После его комментариев американские акции откатились назад. В частности, индекс S&P 500 (главный фондовый индекс США, включающий 500 крупнейших компаний) быстро упал на 14 пунктов на первых полосах после того, как ранее в тот же день торги были стабильными. По состоянию на 15:36 в Нью-Йорке индекс снизился на 0,1% (речь о падении стоимости акций 500 компаний).

Кроме того, индекс Cboe VIX (индекс страха инвесторов) подскочил выше 16,8, прежде чем сдержать рост.

По данным Bloomberg, показатель доллара практически не изменился после высказываний Трампа. При этом иена (японская валюта) сохранила рост по отношению к американской валюте, превзойдя всех своих коллег из G10.

Инвесторы внимательно следят за тем, как Трамп решит поступить с текущей Паулой в апрельских тарифах, которую он отложил на 90 дней, чтобы дать время для переговоров.

Упреки Трампа в сторону Японии

Также Bloomberg отмечает, что во вторник президент США усилил свою критику Японии за то, что она не принимает экспорт американского риса. Кроме того, он сказал, что автоторговля между двумя странами несбалансирована.

По его словам, Токио следует заставить "заплатить 30%, 35% или сколько бы мы ни определили, потому что у нас также очень большой торговый дефицит с Японией.

"Я не уверен, что мы заключим сделку. Сомневаюсь, что получится с Японией, они очень жесткие. Вы должны понять, они очень избалованы", - сказал Трамп.

Как пишет издание, усилия Японии под руководством премьера Сигэру Исибы по поддержанию устойчивого, дружественного подхода к переговорам - подверглись испытанию из-за попыток Трампа усилить давление в пользу сделок.

Токио настаивал на послаблении пошлин для своего автомобильного сектора, и на других исключениях из тарифов, однако такой шаг может иметь обратный эффект, поскольку Трамп ищет быстрых побед в торговле.

"Я люблю Японию. Мне очень нравится новый премьер-министр. Но они и другие настолько избалованы тем, что 30-40 лет обдирали нас, что им действительно нужно заключить сделку", - сказал президент США журналистам.