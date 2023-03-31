Трамп має добровільно з'явитися до суду наступного вівторка, - CNN

Колишній президент США Дональд Трамп має добровільно з'явитися до суду у Нью-Йорку у вівторок, 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначимо, раніше Трамп заявляв , що його планують затримати у вівторок, 21 березня, та закликав американців виходити на протести.

За даними джерел, чиновники, які беруть участь у плануванні явки Трампа, розглядають призупинення всіх інших справ у суді на час, коли очікується явка колишнього президента. Політика у суді супроводжуватимуть співробітники Секретної служби.

Нагадаємо, Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка винесло обвинувальний висновок у справі про причетність колишнього президента США Дональда Трампа до виплати 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

Однак адвокати політика заявили, що Трамп не піде на угоду зі слідством у справі про виплату коштів актрисі. Вони стверджують, що "злочину не було".

Детальніша про те, у чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт - у матеріалі РБК-Україна.

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