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Угоди зі слідством не буде. Трамп не визнаватиме провину, - адвокат

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Вашингтон, П'ятниця 31 березня 2023 15:23
Угоди зі слідством не буде. Трамп не визнаватиме провину, - адвокат Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Експрезидент США Дональд Трамп не піде на угоді зі слідством у справі про виплату коштів актрисі. Адвокати політика стверджують, що "злочину не було".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Адвокат колишнього американського президента Джо Такопіна заявив, що Трамп був "шокований" рішенням суду про висунення звинувачень і вважає це "несправедливістю".

За словами захисника, Трамп "перебуває в стані, коли він готовий боротися з цим".

Відповідаючи на питання про те, чи є шанси, що експрезидент піде на угоду зі слідством, Такопіна відповів, що Трамп не збирається визнавати провину.

"Нуль. Насамперед, я ні на що не погоджуюсь. Але президент Трамп не піде на угоду про визнання вини у цьому випадку. Цього не станеться. Немає жодного злочину", - сказав він.

Адвокат також прокоментував ймовірний арешт екслідера США, якщо суд все ж ухвалить таке рішення. Він зазначив, що юридична команда "розробляє цю логістику", але Трамп "не збирався відсиджуватися" на своєму курорті у Флориді.

Нагадаємо, Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка визнало Трампа причетним до виплати актрисі Стормі Деніелс 130 тисяч доларів. Це перший в історії США випадок, коли президента можуть взяти під арешт.

Детальніша про те, у чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт - у матеріалі РБК-Україна.

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