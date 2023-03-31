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Трамп должен добровольно явиться в суд в следующий вторник, - CNN

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший президент США Дональд Трамп должен добровольно явиться в суд в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников, чиновники, участвующие в планировании явки Трампа, рассматривают приостановку всех других дел в суде на время, когда ожидается явка бывшего президента. Политика в суде будут сопровождать сотрудники Секретной службы.

Отметим, ранее Трамп заявлял, что его планируют задержать во вторник, 21 марта, и призвал американцев выходить на протесты.

Напомним, Великое жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности бывшего президента США Дональда Трампа к выплате 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.

Однако адвокаты политика заявили, что Трамп не пойдет на соглашение со следствием по делу о выплате средств актрисе. Они утверждают, что "преступления не было".

Более подробно о том, в чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСуд