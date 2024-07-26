Гарріс після зустрічі з Нетаньяху заявила, що "не мовчатиме" про страждання в Газі

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що мала "відверту і конструктивну зустріч" із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він прилетів у Вашингтон, щоб виступити з посланням до Конгресу і обговорити з президентом Джо Байденом деталі нової угоди з припинення вогню у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Крім Байдена, Нетаньяху мав особисту розмову також і з Гарріс.

Після зустрічі віце-президент заявила, що війна Ізраїлю з ХАМАС є складною і що "занадто часто розмова носить подвійний характер, коли реальність є чимось іншим".

Гарріс сказала, що підтримує право Ізраїлю захищатися, але також розповіла про масові страждання серед цивільного населення Гази, оскільки бойові дії тривають.

"Ми не можемо дивитися вбік перед обличчям цих трагедій. Ми не можемо дозволити собі заціпеніти від страждань. І я не буду мовчати", – сказала вона.

Підкресливши, що вона та президент Байден "працюють щодня", щоб повернути додому американських заручників, які утримуються в Газі, вона також висловила занепокоєння щодо вбивства та переміщення цивільних осіб в анклаві, сказавши: "Я не буду мовчати".

Гарріс пригадала, як садила дерева для Ізраїлю в дитинстві, і сказала, що як сенатор від Каліфорнії та як віце-президент вона має "непохитну відданість існуванню держави Ізраїль" та її народу. Вона сказала, що Ізраїль має "право захищати себе, але те, як він це робить, має значення".

Звернення Нетаньяху до Конгресу

У зверненні до Конгресу в середу Нетаньяху захищав поведінку Ізраїлю під час війни, наполягаючи, що його країна наразі бореться зі "спільними ворогами" Ізраїлю і США.

Тим часом тисячі демонстрантів зібралися біля Капітолію з палестинськими прапорами та закликами заарештувати Нетаньяху.