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Трамп лидирует почти во всех ключевых штатах

Автор: Инна Собора

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным результатам, лидирует в шести ключевых штатах. Речь идет о Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.

Об этом свидетельствуют данные The Washington Post.

В этих штатах до последнего не было известно, какая партия и кандидат победит на выборах.

Так, Флорида приносит Трампу 29 голосов выборщиков, Джорджия - 16, Айова - 6, Северная Каролина - 15, Техас - 38, Огайо - 18.

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В то же время, в Аризоне, после подсчета 79% голосов лидирует Байден. У него 52,5%, у Трампа - 46,1%

Напомним, в США закрылись избирательные участки.

Как известно, 3 ноября США выбирают 46-го президента.

РБК-Украина писало, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что уверен в своей победе. Он лидирует по количеству голосов выборщиков - 215 против 168 голосов Трампа.

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