Трамп лідирує майже у всіх ключових штатах

Як відомо, 3 листопада США обирають 46-го президента.
РБК-Україна писало, що кандидат у президенти США від демократів Джо Байден заявив, що впевнений у своїй перемозі. Він лідирує за кількістю голосів вибірників - 215 проти 168 голосів Трампа.
Кандидат від республіканців Дональд Трамп, за попередніми результатами, лідирує в шести ключових штатах. Мова йде про Флориду, Джорджію, Айову, Північну Кароліну, Техас і Огайо.
Про це свідчать дані The Washington Post.
У цих штатах до останнього не було відомо, яка партія і кандидат переможе на виборах.
Так, Флорида приносить Трампу 29 голосів виборців, Джорджія - 16, Айова - 6, Північна Кароліна - 15, Техас - 38, Огайо - 18.
У той же час, в Арізоні, після підрахунку 79% голосів лідирує Байден. У нього 52,5%, у Трампа - 46,1%
Нагадаємо, в США закрилися виборчі дільниці.
Як відомо, 3 листопада США обирають 46-го президента.
РБК-Україна писало, що кандидат у президенти США від демократів Джо Байден заявив, що впевнений у своїй перемозі. Він лідирує за кількістю голосів вибірників - 215 проти 168 голосів Трампа.