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Трамп лідирує майже у всіх ключових штатах

Автор: Инна Собора

Кандидат від республіканців Дональд Трамп, за попередніми результатами, лідирує в шести ключових штатах. Мова йде про Флориду, Джорджію, Айову, Північну Кароліну, Техас і Огайо.

Про це свідчать дані The Washington Post.

У цих штатах до останнього не було відомо, яка партія і кандидат переможе на виборах.

Так, Флорида приносить Трампу 29 голосів виборців, Джорджія - 16, Айова - 6, Північна Кароліна - 15, Техас - 38, Огайо - 18.

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У той же час, в Арізоні, після підрахунку 79% голосів лідирує Байден. У нього 52,5%, у Трампа - 46,1%

Нагадаємо, в США закрилися виборчі дільниці.

Як відомо, 3 листопада США обирають 46-го президента.

РБК-Україна писало, що кандидат у президенти США від демократів Джо Байден заявив, що впевнений у своїй перемозі. Він лідирує за кількістю голосів вибірників - 215 проти 168 голосів Трампа.

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