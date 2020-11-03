Выборы в США: что известно на этот момент

Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Коллаж РБК-Украина)

Сегодня, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых, в частности, будет избран 46-ой президент. Что происходит в США на данный момент - в материале РБК-Украина.

Первыми проголосовали жители Дисквиль-Нотч

По традиции, которой уже 60 лет, первыми на выборах проголосовали жители городка Дисквиль-Нотч, вблизи границы с Канадой. Там избиратели начали приходить на участки сразу после полуночи, а подсчет голосов проводится сразу. Предварительно, в этом городке победу одерживает представитель демократов Джо Байден.

Голосование началось на западе США

В семь утра по местному времени (16:00 по Киеву) в штатах Колорадо, Нью-Мексико, Юта, Вайоминг и Монтана открылись избирательные участки. Через час избирательные участки открылись в штатах Калифорния, Невада и Айдахо.

Время открытия избирательных участков в Орегоне и Вашингтоне не было определено, ведь там голосование осуществляется по почте.

В целом на голосование будет отведено 13 часов. В большинстве западных штатов голосование завершится в 5 утра по киевскому времени, а в Калифорнии - в 6:00.

Досрочно проголосовали 100 млн американцев

Досрочно на всеобщих выборах в США уже проголосовали 100 млн американцев, что является рекордным показателем. Это около 47% процентов от общего количества избирателей в США.

В штатах Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси досрочно проголосовали почти 90% избирателей.

Предварительные результаты

По предварительным данным, которые публикует телеканал CNN, в настоящее время действующий президент США Дональд Трамп получает 125 голосов выборщиков, тогда как его конкурент от демократов Джо Байден - 203. Для победы нужно получить 270 голосов выборщиков. Пока остаются нераспределенными 210 голосов выборщиков.

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