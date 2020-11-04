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"Мы победим, но надо проявить терпение": Байден выступил с речью

Среда 04 ноября 2020 07:50
"Мы победим, но надо проявить терпение": Байден выступил с речью
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сделал заявление по итогам голосования на выборах. Он заявил, что уверен в своей победе.

Трансляцию выступления вела русская служба "Голос Америки".

"Мы верим, что сможем выиграть эти выборы. Мы знаем, из-за того, что многие проголосовали по почте, нам нужно потерпеть и подождать, пока все будет подсчитано", - сказал Байден.

Он назвал "приятной неожиданостю" то, что может одержать победу в Аризоне. Также добавил, что придется потратить время на подсчет голосов, но он победит и в Пенсильвании.

"Ни я, ни Дональд Трамп, не может решить, кто выиграет на этих выборах. Это может решить только американский народ. Сохраняйте оптимизм. Мы победим! Проявим терпение!", - сказал Байден.

РБК-Украина писало, что по предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

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