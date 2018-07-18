Трамп лично одобрил обнародование обвинений ГРУ до саммита с Путиным, - Bloomberg

Трамп таким образом надеялся усилить свои позиции в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп лично принял решение обнародовать новые обвинения против 12 сотрудников Главного управления разведки России до саммита с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на знакомые с вопросом источники.

Так, по данным собеседников агентства, заместитель генпрокурора Род Розенстайн пришел к Трампу с новыми материалами расследования и предложил ему решить, предавать их огласке до или после саммита с президентом РФ. Американский лидер решил немедленно их опубликовать, в результате чего эта тема оказалась в центре внимания американской и мировой прессы за 72 часа до встречи президентов.

Глава США, как указывает издание, надеялся, что новые обвинения усилят его позиции в ходе переговоров с Путиным.

Напомним, 13 июля Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, о чем объявил заместитель генпрокурора Род Розенстейн.

Обвинения были предъявлены по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы в США в 2016 году.

Кроме того, 4 июля комитет по разведке американского Сената согласился с выводами спецслужб США о вмешательстве России в президентские выборы. Отметим, что Трамп и Путин неоднократно отрицали обвинения.