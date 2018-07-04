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Интервью

В Сенате поддержали выводы спецслужб о вмешательстве РФ в выборы в США

НовостиПолитика    04.07.2018 - 04:29
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Глава комитета по разведке надеется на скорое появление дополнительных материалов

Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов согласен с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном 3 июля.

Председатель комитета Ричард Берр заявил, что он с коллегами по комитету "провели последние 16 месяцев за изучением источников, методов деятельности и аналитической работы", на которых основаны выводы спецслужб, и у комитета "нет причин оспаривать их выводы".

В то же время сенатор подчеркнул, что расследование продолжается и он надеется на скорое появление дополнительных материалов, которые "дадут ясность в отношении действий России касательно выборов в США".

Согласно опубликованной в мае комитетом по разведке Сената США рассекреченной части доклада, подготовленного при участии Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности, Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Зампредседателя комитета Марк Уорнер назвал действия российской стороны во время американских выборов "широкомасштабными и тщательно разработанными".

Кроме того, согласно отчетам разведки, правительство РФ и представители российских СМИ России пытались "очернить бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон" в пользу Дональда Трампа.

Напомним, 23 июня Министерство юстиции США передало Конгрессу более тысячи новых документов, связанных с расследованием вмешательства России в выборы в США.

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Теги публикации: Российская Федерация, Сенат США, Выборы в США  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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