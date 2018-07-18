Трамп особисто схвалив оприлюднення звинувачень ГРУ до саміту з Путіним, - Bloomberg

Трамп таким чином сподівався посилити свої позиції у переговорах із Путіним

Президент США Дональд Трамп особисто прийняв рішення оприлюднити нові звинувачення проти 12 співробітників Головного управління розвідки Росії до саміту із главою РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на обізнані з питанням джерела.

Так, за даними співрозмовників агентства, заступник генпрокурора Рід Розенстайн прийшов до Трампа з новими матеріалами розслідування і запропонував йому вирішити, розголошувати їх до або після саміту з президентом РФ. Американський лідер вирішив негайно їх опублікувати, в результаті чого ця тема виявилася у центрі уваги американської та світової преси за 72 години до зустрічі президентів.

Глава США, як зазначає видання, сподівався, що нові звинувачення посилять його позиції у ході переговорів з Путіним.

Нагадаємо, 13 липня Мін'юст США звинуватив 12 співробітників російської розвідки у змові з метою втрутитися у президентські вибори в США в 2016 році, про що оголосив заступник генпрокурора Рід Розенстейн.

Звинувачення були пред'явлені за результатами розслідування, яке проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Мюллер розслідує можливе втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

Крім того, 4 липня комітет із розвідки американського Сенату погодився з висновками спецслужб США про втручання Росії у президентські вибори. Відзначимо, що Трамп і Путін неодноразово заперечували звинувачення.