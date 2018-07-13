США обвинили 12 сотрудников разведки РФ во вмешательстве в выборы в 2016 году

Обвинения сотрудникам разведки предъявили по результатам расследования США

Министерство юстиции США сегодня, 13 июля, обвинило 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстейн, передают NBC News.

По данным издания, обвинения сотрудникам разведки предъявили по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы в США в 2016 году.

Так, в обвинительном заключении говорится, что эти люди работают в двух отделах Главного управления разведки, которые активно проводили кибероперации с целью вмешаться в президентские выборы 2016 года.

В США заявили, что одно подразделение занималось кражей информацией, второе распространяло украденную информацию.

Напомним, 4 июля комитет по разведке Сената Соединенных Штатов согласился с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США. Ранее американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году. Однако Трамп и Путин неоднократно отрицали обвинения.