Трамп легко посадив би Путіна за стіл переговорів, - Зеленський

"Трамп дуже легко може привести Путіна до столу переговорів, бо йому це потрібно. Те, як він говорить про мене, президент Трамп має так само говорити й про Путіна", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, у американського президента є для цього важіль.

"На його столі лежать санкції. Це не він голосував. Конгрес проголосував за сильні санкції. Він може це зробити", - сказав президент України.

Чому Трамп так не робить - можна лише здогадуватися.

"Не знаю чому. Можливо, у них особливі стосунки. Можливо, щось інше. Я не можу цього сказати. Я не знаю всього. Можу лише здогадуватися про якісь економічні угоди тощо", - наголосив Зеленський.

Ведучий припустив, що перед проміжними виборами Трамп може більше хвилюватися через ціни на енергоносії в США, ніж через Україну.

На це Зеленський відповів, що ціни на пальне від Росії не залежать.

"Ціни на дизель, даю вам сто відсотків, не залежать від обсягів, які продає Росія. Не залежать. Американці експортують енергоресурси. Експорт американської енергії для американців не заборонений. Експортують американські компанії", - пояснив він.

На думку президента України, глава США навряд чи може заборонити експорт приватному сектору. Та й навіщо йому це робити, адже "це продається, гроші надходять", - додав Зеленський.

"Усі секрети, усі таємниці завжди виходять на світло. Потрібен лише час. Час точно на боці тих, хто відкритий і готовий до чесного діалогу та боротьби. Це означає, що час буде на нашому боці", - сказав Зеленський.

Ведучий нагадав, що Трамп багато разів повторював: якби він був президентом, Росія б не напала. І запитав Зеленського, чи вірить той у ці слова.

"Чесно кажучи, ніхто не знає відповіді. Факт залишається фактом: це сталося за президентства Байдена. Це факт. Факт і те, що за Трампа цього не сталося. Але також факт, що саме Путін обрав момент для повномасштабної окупації", - відповів Зеленський.

За його словами, Трамп має з главою Кремля особливі стосунки, які зберігаються досі. Тому дружба з Путіним справді могла б запобігти повномасштабному вторгненню.

"Але варто чітко розуміти: ні я, ні Трамп не будемо вічно обіймати президентську посаду. Так чи інакше, президентство Трампа завершилося б, а Путін усе одно не зміг би відмовитися від своєї головної мети - окупації України. Тому, чесно кажучи, не має значення, хто саме є президентом, доки при владі залишається Путін", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії, бо вважає, що мир близько.