Трамп зізнався, чи вважає Путіна "гуманістом"
Президент США Дональд Трамп заявив, що може назвати російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом" після того, як останній відпустив на волю американця Стівена Габбарда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
21 жовтня спецпредставник американського президента Стів Віткофф публічно назвав главу Кремля "гуманістом" - ці слова одразу спровокували гучний скандал.
"Ви так багато говорите про те, що президент Трамп - гуманіст. Ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам за це належне", - неочікувано заявив Віткофф Путіну.
На тлі останніх подій журналісти вирішили поцікавитися у Трампа, як він ставиться до слів свого посланця та чи поділяє його думку з цього приводу.
"Гадаю, у цьому конкретному випадку - маючи на увазі звільнення людини (Стівена Габбарда - ред.), яка вважала, що проведе у в'язниці все життя, - можна сказати й так. Але я особисто не хотів би давати жодних оцінок", - наголосив президент США.
Варто зазначити, що слова Віткоффа у більшості інших американських посадовців та політиків викликали негативну реакцію.
"Якого біса, Стіве? (...) Вам слід повернутися в Україну й запитати родини викрадених і вбитих Путіним дітей, чи погоджуються вони з тим, що ваш друг Путін є "гуманістом", - публічно обурився сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс.
Віткофф також потрапив під шквал критики з боку сенатора-республіканця від Техасу Джона Корнина. Він нагадав спецпредставнику Трампа, що насправді "Путін - холоднокровний убивця".
Варто зазначити, що віцепрезидент США Джей Ді Венс неочікувано заступився за Віткоффа:
"Я погоджуюся з тим, що Стів Віткофф сказав щось хороше про людину, яка щойно звільнила американського заручника. Незалежно від того, погоджуєтеся ви із самою цією оцінкою чи ні, Стів Віткофф - дипломат. Його робота - їхати туди й досягати результату", - цинічно заявив Венс.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 21 жовтня Віткофф заявив про передумови для припинення вогню в Україні.
Окрім того, він розкрив, які саме питання встиг обговорити з Путіним.