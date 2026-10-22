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Трамп зізнався, чи вважає Путіна "гуманістом"

10:12 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп зізнався, чи вважає Путіна "гуманістом" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що може назвати російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом" після того, як останній відпустив на волю американця Стівена Габбарда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

21 жовтня спецпредставник американського президента Стів Віткофф публічно назвав главу Кремля "гуманістом" - ці слова одразу спровокували гучний скандал.

"Ви так багато говорите про те, що президент Трамп - гуманіст. Ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам за це належне", - неочікувано заявив Віткофф Путіну.

На тлі останніх подій журналісти вирішили поцікавитися у Трампа, як він ставиться до слів свого посланця та чи поділяє його думку з цього приводу.

"Гадаю, у цьому конкретному випадку - маючи на увазі звільнення людини (Стівена Габбарда - ред.), яка вважала, що проведе у в'язниці все життя, - можна сказати й так. Але я особисто не хотів би давати жодних оцінок", - наголосив президент США.

Варто зазначити, що слова Віткоффа у більшості інших американських посадовців та політиків викликали негативну реакцію.

"Якого біса, Стіве? (...) Вам слід повернутися в Україну й запитати родини викрадених і вбитих Путіним дітей, чи погоджуються вони з тим, що ваш друг Путін є "гуманістом", - публічно обурився сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс.

Віткофф також потрапив під шквал критики з боку сенатора-республіканця від Техасу Джона Корнина. Він нагадав спецпредставнику Трампа, що насправді "Путін - холоднокровний убивця".

Варто зазначити, що віцепрезидент США Джей Ді Венс неочікувано заступився за Віткоффа:

"Я погоджуюся з тим, що Стів Віткофф сказав щось хороше про людину, яка щойно звільнила американського заручника. Незалежно від того, погоджуєтеся ви із самою цією оцінкою чи ні, Стів Віткофф - дипломат. Його робота - їхати туди й досягати результату", - цинічно заявив Венс.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 21 жовтня Віткофф заявив про передумови для припинення вогню в Україні.

Окрім того, він розкрив, які саме питання встиг обговорити з Путіним.

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