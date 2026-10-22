Трамп легко усадил бы Путина за стол переговоров, - Зеленский

"Трамп очень легко может привести Путина к столу переговоров, потому что ему это нужно. То, как он говорит обо мне, президент Трамп должен также говорить и о Путине", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, у американского президента есть для этого рычаг.

"На его столе лежат санкции. Это не он голосовал. Конгресс проголосовал за сильные санкции. Он может это сделать", - сказал президент Украины.

Почему Трамп так не делает - можно только догадываться.

"Не знаю почему. Возможно, у них особые отношения. Возможно, что-то другое. Я не могу этого сказать. Я не знаю всего. Могу только догадываться о каких-то экономических соглашениях", - подчеркнул Зеленский.

Ведущий предположил, что перед промежуточными выборами Трамп может больше волноваться из-за цен на энергоносители в США, чем из-за Украины.

На это Зеленский ответил, что цены на горючее от России не зависят.

"Цены на дизель, даю вам сто процентов, не зависят от объемов, которые продает Россия. Не зависят. Американцы экспортируют энергоресурсы. Экспорт американской энергии для американцев не запрещен. Экспортируют американские компании", - пояснил он.

По мнению президента Украины, глава США вряд ли может запретить экспорт частному сектору. И зачем ему это делать, ведь "это продается, деньги поступают", - добавил Зеленский.

"Все секреты, все тайны всегда выходят на свет. Нужно только время. Время точно на стороне тех, кто открыт и готов к честному диалогу и борьбе. Это значит, что время будет на нашей стороне", - сказал Зеленский.

Ведущий напомнил, что Трамп много раз повторял: будь он президентом, Россия бы не напала. И спросил Зеленского, верит ли тот в эти слова.

"Честно говоря, никто не знает ответа. Факт остается фактом: это произошло при президентстве Байдена. Это факт. Факт и то, что при Трампе этого не произошло. Но также факт, что именно Путин избрал момент для полномасштабной оккупации", - ответил Зеленский.

По его словам, Трамп имеет с главой Кремля особые отношения, которые сохраняются до сих пор. Поэтому дружба с Путиным действительно могла бы предотвратить полномасштабное вторжение.

"Но стоит четко понимать: ни я, ни Трамп не будем вечно занимать президентский пост. Так или иначе, президентство Трампа завершилось бы, а Путин все равно не смог бы отказаться от своей главной цели - оккупации Украины. Поэтому, честно говоря, не имеет значения, кто именно является президентом, пока у власти остается Путин".

Напомним, Трампотказался усиливать санкции против России , поскольку считает, что мир близок.