Трамп у квітні може відвідати Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном, - ЗМІ

Згідно з даними джерел видання, Трамп може відвідати Китай вже наступного місяця, оскільки "американський лідер, схоже, зосереджений на укладанні угоди з Пекіном".

Водночас лідери обидвох країн бажали б, щоб інша сторона здійснила візит саме до їх держави, аби представити це "дипломатичним тріумфом". Втім, початкові дискусії точились саме навколо візиту республіканця до Китаю. Наразі ж невідомо наскільки далеко дискусії просунулись.

Ще одне джерело повідомило, що Трамп хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав його маєток Мар-а-Лаго у Флориді, де обидва лідери зустрічались у 2017-му. Водночас Пекін хотів би більш офіційну зустріч у Вашингтоні, або ж запрошення Трампа до Китаю.

"Особливо для Сі (це є важливо, - ред.), якщо Трамп відвідає Китай після "двох сесій", це буде важливою дипломатичною перемогою", - пояснило джерело.