Китай критикує політику Трампа: повернення до "закону джунглів" загрожує миру

Китай різко критикує політику президента США Дональда Трампа, яка, на його думку, повертає світ до "закону джунглів". За словами міністра закордонних справ Китаю Вана І, такі підходи підривають міжнародний порядок.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в п'ятницю різко розкритикував зовнішню політику президента США Дональда Трампа, заявивши, що повернення до принципу "Америка насамперед" може призвести до відродження "закону джунглів" у міжнародних відносинах.

На пресконференції в Пекіні Ван наголосив, що якщо кожна країна ставитиме свої інтереси понад усе, це підірве міжнародні норми і викличе хаос на світовій арені.

"У світі понад 190 країн", - зазначив китайський дипломат, додавши, що якщо всі держави покладатимуться тільки на силу та егоїзм, першими постраждають слабші країни. Це, на його думку, поставить під загрозу міжнародний порядок.

Заяву було зроблено на тлі політичної ситуації, коли США під керівництвом Трампа активно змінюють свою зовнішню політику. Пекін, навпаки, прагне представити себе як стабільного партнера і захисника міжнародних норм.

Ван І також різко прокоментував дії Трампа щодо підвищення мит на китайський імпорт, наголосивши, що жодна країна не може одночасно пригнічувати Китай і підтримувати з ним добрі відносини. За його словами, такий підхід не сприяє зміцненню довіри між країнами і лише погіршує двосторонні відносини.

"Велика країна повинна дотримуватися міжнародних зобов'язань і не ставити егоїстичні інтереси вище за принципи", - заявив Ван, додавши, що Китай рішуче виступає проти політики сили і гегемонії.

Його слова стали ще одним вираженням стурбованості Пекіна з приводу агресивної зовнішньої політики США, особливо на тлі зміни глобальних альянсів і посилення напруженості на міжнародній арені.

З моменту вступу Трампа на посаду, США значно змінили свою стратегію, відходячи від міжнародних угод і ставлячи під сумнів традиційні альянси. Китай же використовує цей момент для просування своєї позиції як надійного і відповідального світового лідера.