Трамп в апреле может посетить Китай для встречи с Си Цзиньпином, - СМИ

Согласно данным источников издания, Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку "американский лидер, похоже, сосредоточен на заключении соглашения с Пекином".

В то же время лидеры обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона осуществила визит именно в их государства, чтобы представить это "дипломатическим триумфом". Впрочем, начальные дискуссии велись именно вокруг визита республиканца в Китай. Пока же неизвестно насколько далеко дискуссии продвинулись.

Еще один источник сообщил, что Трамп хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил его имение Мар-а-Лаго во Флориде, где оба лидера встречались в 2017-м. В то же время Пекин хотел бы более официальную встречу в Вашингтоне, или же приглашения Трампа в Китай.

"Особенно для Си (это важно, - ред.), если Трамп посетит Китай после "двух сессий", это будет важной дипломатической победой", - пояснил источник.