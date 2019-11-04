Трамп и Ким Чен Ын планируют провести саммит в декабре

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын планирует проведение третьего саммита с президентом США Дональдом Трампом в декабре этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhapсо.

Сообщается, что такая информация появилась на закрытой встрече с парламентариями, где опубликовали данные Национального агентства разведки Южной Кореи.

"Национальное агентство разведки считает, что Ким Чен Ын решил провести очередной саммит в декабре", - говорится в сообщении.

Разведка считает, что США и КНДР могут возобновить переговоры на рабочем уровне в ноябре или не позднее начала декабря этого года.

Напомним, в сентябре этого года Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. приглашение пришло Трампу в письме, переданном ему в августе этого года. Тогда американский президент сообщил журналистам лищь то, что получил "очень хорошее послание" от лидера КНДР.

Отметим, что переговоры между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова заморожены с февраля 2019 года после преждевременного завершения саммита во Вьетнаме.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года.