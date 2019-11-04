Трамп і Кім Чен Ин планують провести саміт у грудні

Президент Північної Кореї Кім Чен Ин планує проведення третього саміту з президентом США Дональдом Трампом у грудні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уопһарсо.

Зазначається, що така інформація з'явилася на закритій зустрічі з парламентаріями, де опублікували дані Національного агентства розвідки Південної Кореї.

"Національне агентство розвідки вважає, що Кім Чен Ин вирішив провести черговий саміт у грудні", - йдеться у повідомленні.

Розвідка вважає, що США і КНДР можуть відновити переговори на робочому рівні в листопаді або не пізніше початку грудня цього року.

Нагадаємо, у вересні цього року Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. запрошення прийшло Трампу в листі, переданому йому в серпні цього року. Тоді американський президент повідомив журналістам лише те, що отримав "дуже гарне послання" від лідера КНДР.

Зазначимо, що переговори між США і КНДР з денуклеаризації Корейського півострова заморожені з лютого 2019 року після передчасного завершення саміту у В'єтнамі.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2019 року.