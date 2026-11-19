Путін скаржиться Трампу

Трамп повідомив NBC News, що Путін надзвичайно розлючений на президента України Володимира Зеленського через удари по Кримському мосту.

Також, за словами журналіста, очільник США додав, що реакція Путіна є зрозумілою.

Раніше РБК-Україна писало, що Путін 19 листопада вперше відреагував на удари України по Кримькому мосту і пригрозив " значно болючішою відповіддю".

Російський диктатор заявив, що Кримський міст нібито "є виключно мирним об'єктом" і давно не використовується для перевезення військової техніки.

Крім того, вночі 19 листопада Україна втретє за тиждень атакувала Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом. Цього разу - ракетами "Нептун".

Рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.