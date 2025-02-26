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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп каже, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в "певній формі"

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Дональд Трамп вважає, що західні війська в рамках миротворчої місії будуть потрібні Україні в "певній формі".

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Відповідаючі на запитання журналістів про те, що в РФ висловилися проти розміщення миротворців із країн НАТО в Україні, американський лідер скаав, що "це не те, що говорили мені".

"Але миротворці в якомусь вигляді будуть потрібні, бо щось буде зроблено (щодо миротворців, - ред.), що задовольнить усі сторони", - зазначив Трамп

Говорячи загальніше про мирні переговори, президент США сказав, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в "певній формі".

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