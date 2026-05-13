Трамп каже, що ядерні амбіції Ірану його хвилюють більше за фінансові труднощі американців

08:15 13.05.2026 Ср
2 хв
Президент США вкотре наголосив на важливості позбавлення Тегерану ядерної програми
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що фінансові труднощі американців не є фактором у його прийнятті рішень, оскільки він прагне домовитися про припинення війни з Іраном.

"Єдине, що має значення, коли я говорю про Іран, це те, що вони не можуть мати ядерну зброю", – сказав Трамп перед тим, як залишити Білий дім і вирушити до Китаю .

Президент США також наголосив, що його мотивує протистояти Ірану ядерна програма, від якої ніяк не хоче відмовлятись Тегеран.

При цьому фінансове становище громадян США очільника Білого дому цікавить менше, аніж Іран.

"Я не думаю про фінансове становище американців. Я не думаю ні про кого. Я думаю про одне: ми не можемо дозволити Ірану мати ядерну зброю. От і все. Це єдине, що мене мотивує", - підсумував Трамп.

На прохання уточнити коментарі президента, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг сказав, що "кінцева відповідальність Трампа - це безпека американців".

"Іран не може мати ядерну зброю, і якщо не буде вжито заходів, у них вона з'явиться, що загрожує всім американцям", - сказав він..

Як відомо, відмова Тегерану від ядерної програми, а також від вже досить збагаченого урану, є вимогою США номер один для укладення мирної угоди з Іраном. Однак режим ісламської держави ніяк не хоче відмовлятись від ядерних амбіцій, тому переговори досі тривають.

Слід зазначити, що Вашингтон розглядає також і варіант ескалації конфлікту, тим паче дії Тегерану в Ормузській протоці все більше провокують Вашингтон.

