Трамп и издатель NYT обсудили атаки президента на американские СМИ

В частности, Сульцбергер предупредил президента, что его подстрекательские слова является угрозой для журналистов

Издатель газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер на встрече в Белом доме заявил президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу, что его критика и нападки в адрес СМИ "не только сеют вражду, но и являются чрезвычайно опасными". Об этом передает "Радио Свобода".

Так, Сульцбергер заявил об этом после того, как Трамп возобновил свою критику в адрес СМИ, заявив, что "ненавистники Трампа в умирающей газетной индустрии очень непатриотичны".

"Я предупредил президента, что его подстрекательские слова являются угрозой для журналистов и могут привести к насилию", - заявил издатель.

В свою очередь, Трамп написал на своей странице в Twitter, что встреча с Сульцбергером была очень хорошая и интересная.

"Долго обсуждали вопрос о большом количество фейковых новостей, которые распространяются прессой, и как фейковые новости переросли в фразу "враги народа". Жаль!", - написал президент США.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A. G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Отметим, что ранее Трамп обвинил СМИ в попытке унизить его встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки.

Президент США заявил о том, что "лживые медиа" очень сильно хотят видеть большую конфронтацию РФ и США. Более того, по словам Трампа, эти СМИ жаждут конфронтации, которая может вызвать войну.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.