Трамп и издатель NYT обсудили атаки президента на американские СМИ

Новости Политика 30.07.2018 - 08:55
Фото: The New York Times (из открытых источников)
Фото: The New York Times (из открытых источников)

В частности, Сульцбергер предупредил президента, что его подстрекательские слова является угрозой для журналистов

Издатель газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер на встрече в Белом доме заявил президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу, что его критика и нападки в адрес СМИ "не только сеют вражду, но и являются чрезвычайно опасными". Об этом передает "Радио Свобода".

Так, Сульцбергер заявил об этом после того, как Трамп возобновил свою критику в адрес СМИ, заявив, что "ненавистники Трампа в умирающей газетной индустрии очень непатриотичны".

"Я предупредил президента, что его подстрекательские слова являются угрозой для журналистов и могут привести к насилию", - заявил издатель.

В свою очередь, Трамп написал на своей странице в Twitter, что встреча с Сульцбергером была очень хорошая и интересная.

"Долго обсуждали вопрос о большом количество фейковых новостей, которые распространяются прессой, и как фейковые новости переросли в фразу "враги народа". Жаль!", - написал президент США.

 

Отметим, что ранее Трамп обвинил СМИ в попытке унизить его встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки.

Президент США заявил о том, что "лживые медиа" очень сильно хотят видеть большую конфронтацию РФ и США. Более того, по словам Трампа, эти СМИ жаждут конфронтации, которая может вызвать войну.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.

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Теги:  Дональд Трамп,  Владимир Путин,  NYT,  СМИ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС