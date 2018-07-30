Трамп і видавець NYT обговорили атаки президента на американські ЗМІ

Новини Політика 30.07.2018 - 08:55
Фото: The New York Times (із відкритих джерел)
Фото: The New York Times (із відкритих джерел)

Зокрема, Сульцбергер попередив президента, що його підбурливі слова є загрозою для журналістів

Видавець газети The New York Times Артур Грегг Сульцбергер на зустрічі в Білому домі заявив президентові Сполучених Штатів Америки (США) Дональду Трампу, що його критика і нападки на адресу ЗМІ "не лише сіють ворожнечу, а й є надзвичайно небезпечними". Про це передає "Радіо Свобода"

Так, Сульцбергер заявив про це після того, як Трамп відновив свою критику на адресу ЗМІ, заявивши, що "ненависники Трампа у вмираючій газетній індустрії є дуже непатріотичними".

"Я попередив президента, що його підбурливі слова є загрозою для журналістів і можуть призвести до насильства", - заявив видавець.

В свою чергу, Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що зустріч з Сульцбергером була дуже хороша і цікава.

"Довго обговорювали питання про велику кількість фейкових новин, які поширюються пресою, і як фейкові новини переросли у фразу "вороги народу". Шкода!", - написав президент США.

 

Зазначимо, Трамп звинуватив ЗМІ в спробі принизити його зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в Гельсінкі.

Президент США заявив про те, що "брехливі медіа" дуже сильно хочуть бачити велику конфронтацію РФ і Штатів. Більш того, за словами Трампа, ці ЗМІ жадають конфронтації, яка може спричинити війну.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, таку заяву поширив Білий дім. Підкреслюється, що Трамп готовий приїхати у столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.

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Теги:  Дональд Трамп,  Володимир Путін,  NYT,  СМИ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС