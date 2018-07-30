Трамп і видавець NYT обговорили атаки президента на американські ЗМІ

Зокрема, Сульцбергер попередив президента, що його підбурливі слова є загрозою для журналістів

Видавець газети The New York Times Артур Грегг Сульцбергер на зустрічі в Білому домі заявив президентові Сполучених Штатів Америки (США) Дональду Трампу, що його критика і нападки на адресу ЗМІ "не лише сіють ворожнечу, а й є надзвичайно небезпечними". Про це передає "Радіо Свобода".

Так, Сульцбергер заявив про це після того, як Трамп відновив свою критику на адресу ЗМІ, заявивши, що "ненависники Трампа у вмираючій газетній індустрії є дуже непатріотичними".

"Я попередив президента, що його підбурливі слова є загрозою для журналістів і можуть призвести до насильства", - заявив видавець.

В свою чергу, Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що зустріч з Сульцбергером була дуже хороша і цікава.

"Довго обговорювали питання про велику кількість фейкових новин, які поширюються пресою, і як фейкові новини переросли у фразу "вороги народу". Шкода!", - написав президент США.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Зазначимо, Трамп звинуватив ЗМІ в спробі принизити його зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в Гельсінкі.

Президент США заявив про те, що "брехливі медіа" дуже сильно хочуть бачити велику конфронтацію РФ і Штатів. Більш того, за словами Трампа, ці ЗМІ жадають конфронтації, яка може спричинити війну.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, таку заяву поширив Білий дім. Підкреслюється, що Трамп готовий приїхати у столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.