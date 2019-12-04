Трамп использовал свою власть для давления на Украину, - отчет об импичменте

Трамп давил на Украину, чтобы инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена
Президент США Дональд Трамп использовал полномочия незаконным способом для получения выгоды в президентской гонке. Об этом говорится в проекте отчета по результатам расследования импичмента Трампа, опубликованном на официальном сайте Комитета.
Отмечается, что президент США использовал власть для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.
"Доказательства четкие, что президент Трамп использовал власть своего кабинета для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против своего политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена", - отмечается в заявлении.
Кроме того, отмечается, что собранные доказательства развенчивают теорию заговора о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года.
"Также очевидны доказательства, что президент Трамп обусловил официальные действия от публичного объявления (украинской стороной - ред.) этого расследования: ожидаемого визита в Белый дом, а также критически важной военной помощи США, необходимой Украине для борьбы с российским врагом", - отмечается в заявлении.
Напомним, комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов опубликовал доклад об импичменте президента США с обвинением Дональда Трампа в злоупотреблении властью
Как известно, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.
Кроме того, процедуру импичмента президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.